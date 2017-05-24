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Россия
Путин вручит в Кремле государственные награды выдающимся гражданам РФ

Путин вручит в Кремле государственные награды выдающимся гражданам РФ

8:41  24 Мая 2017
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Путин вручит в Кремле государственные награды выдающимся гражданам РФ

Москва, 24 мая. Президент Владимир Путин лично вручит в Кремле государственные награды за особые заслуги деятелям науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности.

Напомним, 18 мая президент России подписал указ, согласно которому наград различной степени будут удостоены около сотни россиян. При этом порядка 30 получат свои награды лично из рук президента Путина.

Путин вручит в Кремле государственные награды выдающимся гражданам РФ

Среди наград, которые будут вручены в Кремле — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Дружбы, орден Александра Невского. Все эти ордена вручаются за особые заслуги в укреплении российской государственности, культуры, науки и спорта, а также повышение обороноспособности страны. Кроме того, будет вручаться медаль «За спасение погибавших», которой награждаются граждане РФ, отличившиеся при спасении людей во время стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Валентин Меликов
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