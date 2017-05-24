Путин вручит в Кремле государственные награды выдающимся гражданам РФ

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Москва, 24 мая. Президент Владимир Путин лично вручит в Кремле государственные награды за особые заслуги деятелям науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности.

Напомним, 18 мая президент России подписал указ, согласно которому наград различной степени будут удостоены около сотни россиян. При этом порядка 30 получат свои награды лично из рук президента Путина.

Среди наград, которые будут вручены в Кремле — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Дружбы, орден Александра Невского. Все эти ордена вручаются за особые заслуги в укреплении российской государственности, культуры, науки и спорта, а также повышение обороноспособности страны. Кроме того, будет вручаться медаль «За спасение погибавших», которой награждаются граждане РФ, отличившиеся при спасении людей во время стихийных бедствий и техногенных катастроф.