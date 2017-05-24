Устроивший теракт в Манчестере смертник имел связи с «Аль-Каидой»

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Манчестер, 24 мая. Подозреваемый в совершении террористического акта в Манчестере 22-летний Салман Абеди имел связи с экстремистской группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России) и проходил подготовку за границей. Об этом сегодня сообщает телеканал NBC со ссылкой на свой источник.

По данным собеседника, правоохранительные службы вычислили исполнителя по банковской карте, обнаруженной на месте взрыва.

Согласно информации телеканала, в течение последнего года Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие государства. Кроме того, подозреваемый имел «явные связи с «Аль-Каидой» (группировка запрещена в России). Отмечается, что мужчина мог иметь контакты с разными группировками.

Напомним, 22 мая в Манчестере в концертном зале прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, 59 — пострадали.

Ранее ИГ* (группировка запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также назвал произошедшее циничным преступлением. Глава США Дональд Трамп назвал смертника «чертовым неудачником».

Manchester bomb suspect said to have had ties to al Qaeda and terrorism training abroad https://t.co/taTpl6Xkru pic.twitter.com/y2h3juLVzc — NBC News (@NBCNews) May 24, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.