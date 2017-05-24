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Экономика
Дочка «Роснефти» отменила закупку ряда предметов интерьера

Дочка «Роснефти» отменила закупку ряда предметов интерьера

8:18  24 Мая 2017
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Дочка «Роснефти» отменила закупку ряда предметов интерьера

Москва, 24 мая. Закупочная комиссия ООО «РН-Аэрокрафт», входящее в группу «Роснефти», отказалась заключать договор с поставщиком предметов интерьера, чьи цены вызвали широкое обсуждение.

Например, столовое серебро предлагалось купить за 11 тысяч рублей, а плед — за 124,6 тысяч рублей. Общая сумма закупки должна была составить 4,75 млн рублей.

Дочка «Роснефти» отменила закупку ряда предметов интерьера

15 мая заявка получила одобрение комиссии, но с поправкой: с компанией «РДА», которая предложила свои услуги, должны были провести переговоры о снижении ценника. Фирма не пошла на уступки.

Накануне вечером на сайте «Роснефти» был опубликован протокол заседания, в котором сказано, что комиссия приняла решение отказаться от услуг «РДА» и не заключать с ней договор. 

Алексей Громов
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