Дочка «Роснефти» отменила закупку ряда предметов интерьера

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Закупочная комиссия ООО «РН-Аэрокрафт», входящее в группу «Роснефти», отказалась заключать договор с поставщиком предметов интерьера, чьи цены вызвали широкое обсуждение.

Например, столовое серебро предлагалось купить за 11 тысяч рублей, а плед — за 124,6 тысяч рублей. Общая сумма закупки должна была составить 4,75 млн рублей.

15 мая заявка получила одобрение комиссии, но с поправкой: с компанией «РДА», которая предложила свои услуги, должны были провести переговоры о снижении ценника. Фирма не пошла на уступки.

Накануне вечером на сайте «Роснефти» был опубликован протокол заседания, в котором сказано, что комиссия приняла решение отказаться от услуг «РДА» и не заключать с ней договор.