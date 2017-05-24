Донбасс: ВСУ в течение суток 2 раза обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 24 мая. Киевские силовики на протяжении суток вторника 23 мая два раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как уточнили в народной милиции ЛНР, в результате очередных нарушений «режима тишины» со стороны ВСУ никто из гражданских и личного состава не пострадал, также не нанесен урон инфраструктуре республики.

Так накануне с направления Крымского был обстрелян Фрунзе, а с Новозвановки огонь открывался по Калиново. ВСУ обстреливали территорию ЛНР зенитных установок ЗУ-23–2 и минометов 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.