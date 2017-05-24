Мать пропавшей после теракта в Манчестере девочки сообщила о смерти дочери

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Лондон, 24 мая. Мать пропавшей после теракта в Манчестере 15-летней Оливии Кэмпбелл рассказала о смерти дочери. Об этом со ссылкой на сообщение Шарлота Кэмпбелл в социальной сети Facebook сообщает CNN.

«Покойся с миром. Мою дорогую замечательную девочку Оливию Кэмпбелл забрали слишком рано. Пой с ангелами и продолжай улыбаться. Мама любит тебя так сильно», — написала на своей странице в Facebook Шарлота Кэмпбелл.

Издание отмечает, что Оливия Кэмпбелл был одной из по меньшей мере восьми человек, которые после теракта в Манчестере числились пропавшими без вести.

Напомним, страшный теракт произошел в понедельник вечером на концерте Арианы Гранде в «Манчестер Арене». От взрыва погибли 22 человека, десятки получили ранения. Издание Газета.ru сообщает, что по мнению полиции взрывное устройство привел в действие 22-летний уроженец Манчестера Салман Абеди.