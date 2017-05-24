Руководство «Терека» повысит Родолфо до играющего тренера

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Грозный, 24 мая. Футбольный клуб «Терек» ожидают масштабные кадровые перестановки — тренерский мостик займет российский специалист Олег Кононов. Кроме того, грозненский клуб покинут сразу семь спортсменов, которые выступали в завершившемся сезоне.

По данным газеты «Известия», руководство клуба подпишет соглашение с бразильским защитником Родолфо, который защищал цвета «Терека» с 2015 года. Отмечается, что 34-летний футболист может паралелльно получить новую должность.

«С большой долей вероятности «Терек» предложит Родолфо продлить соглашение еще на один сезон. Бразильца очень ценят в клубе и хотят продолжить с ним сотрудничество несмотря на его немалый по футбольным меркам возраст», — сообщил собеседник издания.

Помимо этого, бразильцу, скорее всего, предложат и новую должность — играющего тренера. Таким образом, Родолфо сможет выступать и как тренер, и как игрок.