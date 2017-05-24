Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Руководство «Терека» повысит Родолфо до играющего тренера

Руководство «Терека» повысит Родолфо до играющего тренера

8:22  24 Мая 2017
53

Руководство «Терека» повысит Родолфо до играющего тренера

Грозный, 24 мая. Футбольный клуб «Терек» ожидают масштабные кадровые перестановки — тренерский мостик займет российский специалист Олег Кононов. Кроме того, грозненский клуб покинут сразу семь спортсменов, которые выступали в завершившемся сезоне.

По данным газеты «Известия», руководство клуба подпишет соглашение с бразильским  защитником Родолфо, который защищал цвета «Терека» с 2015 года. Отмечается, что 34-летний футболист может паралелльно получить новую должность.

«С большой долей вероятности «Терек» предложит Родолфо продлить соглашение еще на один сезон. Бразильца очень ценят в клубе и хотят продолжить с ним сотрудничество несмотря на его немалый по футбольным меркам возраст», — сообщил собеседник издания. 

Помимо этого, бразильцу, скорее всего, предложат и новую должность — играющего тренера. Таким образом, Родолфо сможет выступать и как тренер, и как игрок. 

#футбол #терек #родолфо
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть