Mitsubishi представит в России новую модель ASX осенью 2017 года

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Москва, 24 мая. Японский автогигант Mitsubishi собирается представить в России обновленный вариант своего кроссовера ASX. Точные характеристики и комплектация нового автомобиля неизвестны, однако предполагается, что обновленный кроссовер появится на российском рынке уже осенью.

О возвращении Mitsubishi ASX в Россию объявил президент и главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Rus Наоя Накамура. По его словам, поводом для возвращения снятого с продаж в России ASX стало повышение интереса со стороны россиян: с начала 2017 года бренд демонстрирует стабильный рост в России, а продажи бестселлера Mitsubishi Outlander выросли почти на треть.

Как сообщает портал «Колеса», российские дилеры, скорее всего, получат обновленную версию с «икс-образным» оформлением передней части автомобиля. Ближе к старту продаж должна появиться информацию о доступных комплектациях и ценах.