Инструменты из металла времен I тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

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Владивосток, 24 мая. Археологи из Дальневосточного федерального университета нашли на территории Приморского края артефакты времен I тысячелетия до нашей эры.

«Редкие железные изделия были найдены в районе бухты Муравьиной, где в древности существовало поселение янковской археологической культуры», — говориться в официальном сообщении ДВФУ.

Как уточняет «Газета.ru», всего было обнаружено 18 древних жилищ, в одном из которых были найдены несколько железных инструментов. По осторожным оценкам ученых, находки могут стать древнейшими артефактами на юге Дальнего Востока.

