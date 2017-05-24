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Инструменты из металла времен I тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Инструменты из металла времен I тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

7:52  24 Мая 2017
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Инструменты из металла времен I тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Владивосток, 24 мая. Археологи из Дальневосточного федерального университета нашли на территории Приморского края артефакты времен I тысячелетия до нашей эры.

«Редкие железные изделия были найдены в районе бухты Муравьиной, где в древности существовало поселение янковской археологической культуры», — говориться в официальном сообщении ДВФУ.

Как уточняет «Газета.ru», всего было обнаружено 18 древних жилищ, в одном из которых были найдены несколько железных инструментов. По осторожным оценкам ученых, находки могут стать древнейшими артефактами на юге Дальнего Востока.
 

Алексей Громов
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