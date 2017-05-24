Подозреваемый в подготовке терактов задержан в аэропорту Лондона

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Лондон, 24 мая. Сотрудники полиции задержали в аэропорту «Станстед» (London Stansted Airport) мужчину по подозрению в планировании поездки в Сирийскую Арабскую Республику и подготовке террористических актов. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на Скотланд-Ярд.

По данным канала, 37-летнего мужчину задержали в минувший вторник перед самым вылетом в Турцию. Подозреваемого доставили в полицейский участок на юге британской столице.

Отмечается, что задержание никак не связано с терактом в Манчестере. Сейчас британские полицейские проводят обыски по двум адресам на севере Лондона.

Напомним, 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» произошел теракт, жертвами которого стали 22 человека. Более 50 человек были госпитализированы. Позднее выяснилось, что исполнитель теракта в Манчестере ездил в Ливию перед атакой.