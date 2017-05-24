Ученые выяснили, насколько вредны микроволновки

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Москва, 24 мая. СВЧ-печи прочно вошли в жизнь человека и давно стали неизменным атрибутом практически каждой кухни. Однако многие до сих пор продолжают верить, что микроволновка несет огромный вред здоровью и стараются держаться подальше от нее, особенно, когда она включена.

Ученые утверждают, что это всего лишь «страшилки», придуманные и прочно засевшие в мозгу человека. Первый и самый главный миф касается вреда волн: люди уверены, что микроволновое излучение может вызвать онкологические заболевания и приводит к снижению потенции у мужчин.

Во-первых, выход волн за пределы печи технически невозможен: защита, предусмотренная при сборке, препятствует этому. Во-вторых, излучение, исходящее от микроволновки, в два раза меньше, чем от сотовых телефонов, что не мешает человеку носить гаджеты в кармане и прекрасно себя чувствовать, пишет Newinform.