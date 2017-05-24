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Ученые рассказали, как на самом деле выглядел Николай Чудотворец

Ученые рассказали, как на самом деле выглядел Николай Чудотворец

7:44  24 Мая 2017
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Ученые рассказали, как на самом деле выглядел Николай Чудотворец

Москва, 24 мая. Ученые воссоздали облик Николая Чудотворца по сохранившимся в гробнице в Бари мощам святого.

Благодаря кропотливому исследованию археологов и антропологов, ученым удалось узнать, какого роста и какой комплекции был святой и даже восстановить его облик. Оказалось, что при жизни Николай Чудотворец как две капли был похож на свой иконописный образ. У него был высокий лоб, слегка выступающие скулы, острый нос и смуглая кожа. Рост святого составлял 167 см.

Также ученые нашли на скелете Николая Чудотворца свидетельства чудовищных пыток, которые ему пришлось перенести перед смертью. О мучениях святого говорят повреждения позвоночника и грудной клетки.

Напомним, мощи Николая Чудотворца выставлены в Храме Христа Спасителя в Москве. Поклониться им в столице можно будет до 12 июля. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге, сообщает Газета.ru.

Алексей Громов
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