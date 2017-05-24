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Общество
Ученые назвали три главных продукта, необходимых для мужского здоровья

Ученые назвали три главных продукта, необходимых для мужского здоровья

7:42  24 Мая 2017
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Ученые назвали три главных продукта, необходимых для мужского здоровья

Вашингтон, 24 мая. Научный специалист из США Фил Лемперт рассказал о главных продуктах, которые полезны для поддержания мужского здоровья.

По словам эксперта, употребление морепродуктов, семечек, орехов, а также авокадо способствует поддержанию мужского здоровья на отличном уровне. Лемперт отметил, что мужчинам необходимо употреблять морепродукты, обогащенные цинком, который нужен для улучшения работы иммунной системы, а также для здоровья предстательной железы.

Например, при при употреблении авокадо на регулярной основе, добавил ученый, нормализуется работа сердечно-сосудистой системы.

Стоит отметить, что также мужчинам необходимо употреблять овощи и фрукты с высоким содержанием ликопинов, поскольку данные антиоксиданты способны предупредить риск возникновения онкологии, а также предотвращают развитие рака простаты. 

Ученые назвали три главных продукта, необходимых для мужского здоровья

#ученые #авокадо #устрицы #мужчина #морепродукты
Дана Балан
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