Ученые объяснили, почему качественный секс укрепляет здоровье и семейную жизнь

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Берлин, 24 мая. Ученые из Института медицинских исследований Макса Планка в немецком Гейдельберге, провели исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что сексуальное удовлетворение играет важную роль в укреплении здоровья человека, а также оказывает положительное влияние на человеческую психику, укрепляя отношения в семье.

Более того, результаты исследований свидетельствуют, что секс немаловажен для беременных женщин! Как оказалось, активно выделяющийся при оргазме — и даже простых объятиях и поцелуях — гормон окситоцин, называемый также «гормоном счастья», играет важное значение при родах, облегчая прохождение ребенка по родовому каналу.

Сильному полу также не обойтись без качественного секса: выделяющийся окситоцин делает мужчин более уверенными в себе, позволяя комфортнее чувствовать себя в отношениях и оказывая положительное влияние на мужскую психику.