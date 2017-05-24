Старшеклассникам из Чечни запретили праздновать выпускные в стенах школ

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В пользу запрета на проведение выпускных вечеров в зданиях школ высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что к нему часто обращаются родители будущих выпускников, жалуясь на обязательные денежные сборы для организации торжеств.

«Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой — они будут проводиться вне стен школ. Теперь это будут решать на добровольной основе сами родительские комитеты и выпускники. Родители могут организовать по своему усмотрению выпускные вечера в различных кафе и ресторанах. Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно», — передают слова руководителя региона в пресс-службе.

Кадыров подчеркнул, что сами выпускные он не запрещает, а просто пытается предотвратить школьные поборы на их подготовку, отягощающие родительский карман.

«Таким образом, в школах исключаются сборы денежных средств. Еще раз повторяю — выпускные вечера будут проводиться, но только вне школьных стен», — добавил Кадыров.

Совпали с Рамаданом



А вот выпускникам 2017 года в Ингушетии выпускные балы перенесли на более поздний срок. В министерстве образования и науки республики отменили эти мероприятия в связи с тем, что они совпадают с наступлением 26 мая священного для мусульман месяца Рамадан.

Большинство жителей, преподавательский состав и сами старшеклассники поддержали эту идею. В этот период верующие просят у Всевышнего отпущения грехов и возносят молитвы. В светлое время суток мусульманам запрещается есть и пить, предаваться развлечениям.

Борьба за трезвость

20 апреля на селекторном совещании министров образования субъектов РФ под председательством заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, руководителям образовательных организаций было рекомендовано подготовить маршруты передвижения школьников и обеспечить безопасность во время проведения «Последнего звонка», который запланирован в ряде российских регионах на 24 мая и 25 мая.

В ряде российских регионов также озаботились безопасность проведения выпускных, приняв ограничительные меры.

О том, что в день проведения праздника «Последнего звонка» 25 мая в городе Улан-Удэ не будут продавать алкогольную продукцию сообщили местные СМИ.

Отмечается, что жители Бурятии не могут покупать алкоголь с 21 часа до 9 часов, а также в дни проведения мероприятий «Сурхарбан», «День города», в Международный день защиты детей и День знаний. Исключение составляет продажа алкоголя в кафе и ресторанах.

Прекратят продажу алкоголя в день «Последнего звонка» и в Заполярье. Такое решение было принято правительством Мурманской области. 25 мая будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки в магазинах на всей территории региона.

Озаботились трезвостью выпускников и в Перми. Там торжественные линейки, посвященные окончанию школы, пройдут 24 мая. В это день в регионе продажа алкоголя в магазинах попадет под запрет.

Нарушители будут наказаны. Для должностных лиц штраф составляет от трех до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей.

А в Екатеринбурге, члены общественной организации «Общее дело», которые выступают за пропаганду здорового образа жизни, обратились к школьникам с призывом не пить на своих «последних звонках» и выпускных алкогольные напитки.

В течение всего учебного года работники организации приходили в школы с лекциями о вреде курения и алкоголя. После этого учащиеся нескольких образовательных учреждений приняли твердое решение отметить свои праздники трезво.

«Ребята выполнят свое обещание, так как все они – предельно честные люди», — считают общественники.

Они также предложили школьникам размещать свои праздничные фотографии, пометив их хештегом с призывом к здоровому образу жизни. Позже среди выпускников будут выбраны победители, которые получат портативные колонки и зарядные устройства для мобильных телефонов.

Запрет на продажу алкогольной продукции в день «Последнего звонка» поддержали и на Ставрополье. Там подобная мера действует с 2012 года.

Безалкогольным будет праздник выпускников и в Чебоксарах.

А в Тюмени, тех, кто нарушит «сухой закон» в день проведения выпускных ждут штрафы.

«Для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей с конфискацией спиртосодержащей и алкогольной продукции. Для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей», — сообщают местные СМИ.