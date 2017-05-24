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Ученые выяснили, как перец чили способствует похудению

Ученые выяснили, как перец чили способствует похудению

7:38  24 Мая 2017
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Ученые выяснили, как перец чили способствует похудению

Пекин, 24 мая. Китайские ученые выяснили, почему употребление перца чили приводит к активному снижению веса. По их версии, этот продукт понижает уровень воспалений и препятствует проникновению бактерий внутрь кишечника.

Исследование сотрудников одного из университетов Китая продолжило работу их американских коллег, которые пару лет назад открыли необычные свойства жгучего перца, приводящие к похудению. Но в причинах такой реакции они не разобрались. В качестве подопытных в обоих случаях были мыши.

Ученые выяснили, как перец чили способствует похудению

Китайские ученые убедительно доказали, что вещество капсаицин — именно его присутствие в перце чили придает ему необычные свойства — можно использовать при лечении людей, страдающих от лишнего веса. Результаты опытов и последовавшие за этим выводы уже опубликованы в специализированных изданиях. 

Алексей Громов
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