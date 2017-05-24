Хилари Клинтон назвала «невообразимо жестким» бюджет США на следующий год

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Вашингтон, 24 мая. Экс-кандидат в президенты США Хилари Клинтон заявила, что бюджет Соединенных Штатов достиг невообразимого уровня жесткости. Свое мнение политик озвучила во время выступления на благотворительном вечере.

«Нынешняя администрация ведет наступление на нужды детей, инвалидов, женщин и пожилых людей. Бедность — это не преступление и не моральный недостаток», — заявила Клинтон.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что бюджетное управление администрации президента США представило проект бюджета страны на 2018 финансовый год. Документ предусматривает сокращение расходов государства на 3,2 трлн долларов за 10 лет. В проекте бюджета предлагается сократить финансирование социальных программ, урезать льготы для выпускников вузов и субсидии фермерам, уменьшить расходы государства на медицинское обеспечение граждан с ограниченными доходами.