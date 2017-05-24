Холодное лето 2017-го: в выходные в Москве обещают заморозки

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Москва, 24 мая. В ближайшие крайние весенние выходные в Москве синоптики обещают совсем не летнюю погоду.

Как сообщает «Газета.ru», со ссылкой на Гидрометцентр, в ночь на 28 мая в столичном регионе местами температура может понизиться до нулевых отметок. Усугублять картину будет ветер северных направлений и дождь.

Небесная канцелярия повернет направление на холод уже в пятницу 26 мая, а до этого в Москве и МО будет достаточно тепло: днем в среду и четверг синоптики обещают выше 20 градусов при переменной облачности.