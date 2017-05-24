Милевский рассказал, почему у Луческу ничего не получилось с «Зенитом»

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Санкт-Петербург, 24 мая. Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо», который на данном этапе выступает за «Тосно», Артем Милевский поделился своим мнением относительно работы наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

По словам 32-летнего нападающего, румынский специалист рассчитывал, что в Петербурге будет все так же, как на Украине, где арбитры ему помогали.

«Судьи в матчах с «Шахтером» чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же», — рассказал Милевский.

Однако Луческу сильно ошибался, поскольку в РФПЛ есть ряд сильнейших клубов: московские «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, а также «Ростов».

Украинский футболист считает, что у румынского специалиста в России мало что получается, потому что здесь конкуренция зашкаливает. Ходят слухи, что в «Зените» его не оставят, поэтому он поедет в Турцию работать спортивным директором, пишет RT.

Напомним, ранее стало известно, что бывший стадион сине-бело-голубых «Петровский» станет домом для новичка РФПЛ из Ленинградской области.