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Нью-Йорк, 24 мая. Международное экономическое рейтинговое агентство Moody's впервые за 30 лет объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга Китайской народной республики — рейтинг для иностранной и национальной валюты был понижен с Aa3 до A1.

Понижение рейтинга переводит уровень кредитоспособности экономики Китая из разряда «высокий уровень надежности» в «уровень надежности выше среднего». При этом в Moody's изменили прогноз по кредитному рейтингу КНР — если ранее прогноз был негативный, то есть ожидалось понижение кредитного рейтинга, то теперь долгосрочный прогноз предполагает стабильность кредитного рейтинга.

По мнению экспертов Moody's, в ближайшие годы несколько снизятся финансовые возможности Китая в мировой экономике, рост экономики замедлится, а общий долг страны продолжит повышаться.