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Экономика
Агентство Moody's объявило о понижении кредитного рейтинга Китая

Агентство Moody's объявило о понижении кредитного рейтинга Китая

7:28  24 Мая 2017
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Агентство Moody's объявило о понижении кредитного рейтинга Китая

Нью-Йорк, 24 мая. Международное экономическое рейтинговое агентство Moody's впервые за 30 лет объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга Китайской народной республики — рейтинг для иностранной и национальной валюты был понижен с Aa3 до A1.

Понижение рейтинга переводит уровень кредитоспособности экономики Китая из разряда «высокий уровень надежности» в «уровень надежности выше среднего». При этом в Moody's изменили прогноз по кредитному рейтингу КНР — если ранее прогноз был негативный, то есть ожидалось понижение кредитного рейтинга, то теперь долгосрочный прогноз предполагает стабильность кредитного рейтинга. 

Агентство Moody's объявило о понижении кредитного рейтинга Китая

По мнению экспертов Moody's, в ближайшие годы несколько снизятся финансовые возможности Китая в мировой экономике, рост экономики замедлится, а общий долг страны продолжит повышаться.

«Стабильный прогноз отражает нашу оценку того, что на уровне рейтинга А1 риски сбалансированы», — объявили в рейтинговом агентстве.

Валентин Меликов
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