Число пострадавших в инциденте в аэропорту Нью-Джерси увеличилось до пяти

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Нью-Джерси, 24 мая. Согласно новым данным в результате инцидента в воздушной гавани Нью-Джерси пострадали, как минимум, пять человек.

Напомним, что ранее из-за возгорания двигателя в Boeing 757 был не только отменен рейс, следовавший до Сан-Франциско, но и прервана работа всего аэровокзального комплекса Newark Liberty.

Как сообщает «Газета.ru», аэропорт возобновил работу, в результате инцидента легкие травмы получили пять человек.

