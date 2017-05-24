Число пострадавших в инциденте в аэропорту Нью-Джерси увеличилось до пяти
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Нью-Джерси, 24 мая. Согласно новым данным в результате инцидента в воздушной гавани Нью-Джерси пострадали, как минимум, пять человек.
Напомним, что ранее из-за возгорания двигателя в Boeing 757 был не только отменен рейс, следовавший до Сан-Франциско, но и прервана работа всего аэровокзального комплекса Newark Liberty.
Как сообщает «Газета.ru», аэропорт возобновил работу, в результате инцидента легкие травмы получили пять человек.
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