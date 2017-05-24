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Политика
Экс-советник Трампа хочет выступить перед спецкомитетом США по «российскому делу»

Экс-советник Трампа хочет выступить перед спецкомитетом США по «российскому делу»

7:16  24 Мая 2017
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Экс-советник Трампа хочет выступить перед спецкомитетом США по «российскому делу»

Вашингтон, 24 мая. Экс-советник предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа — Картер Пейдж сообщил о намерении предстать перед специальным комитетом палаты представителей по разведке. Об этом сообщает телеканал Fox News. 

По данным телеканала, 45-летний Пейдж якобы написал письмо, из которого следует, что он даст показания относительно «связей между советниками 45-го президента США и российскими представителями 6 июня».

Отмечается, что он также выдвинул одно условие — он хочет, чтобы слушания были открытыми. 

Экс-советник Трампа хочет выступить перед спецкомитетом США по «российскому делу»

Напомним, ранее бывший ассистент главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн решил не давать показания специальному комитету по разведке сената США касательно «российского дела». 

#россия #сша #трамп #пейдж
Дана Балан
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