Экс-советник Трампа хочет выступить перед спецкомитетом США по «российскому делу»

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Вашингтон, 24 мая. Экс-советник предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа — Картер Пейдж сообщил о намерении предстать перед специальным комитетом палаты представителей по разведке. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, 45-летний Пейдж якобы написал письмо, из которого следует, что он даст показания относительно «связей между советниками 45-го президента США и российскими представителями 6 июня».

Отмечается, что он также выдвинул одно условие — он хочет, чтобы слушания были открытыми.

Напомним, ранее бывший ассистент главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн решил не давать показания специальному комитету по разведке сената США касательно «российского дела».