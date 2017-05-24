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Происшествия
На Эвересте обнаружена палатка с телами четырех человек

На Эвересте обнаружена палатка с телами четырех человек

7:03  24 Мая 2017
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На Эвересте обнаружили палатку с телами четырех человек

Вашингтон, 24 мая. Спасатели обнаружили на Эвересте палатку, в которой находились тела четырех альпинистов, сообщает The Himalayan Times.

Среди погибших два туриста и два местных жителя. По предварительной версии, причиной смерти могла стать нехватка кислорода внутри палатки.

Издание отмечает, что тела альпинистов обнаружила экспедиция, которая спускала с Эвереста труп другого погибшего туриста — мужчины из Словакии.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщило о гибели на Эвересте трех альпинистов из США, Словакии и Австралии. Пропавшим без вести считается пытавшийся покорить гору альпинист из Индии.

Алексей Громов
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