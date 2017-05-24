Высшая мера: в Британии предлагают ввести смертную казнь для террористов

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Лондон, 24 мая. Восстановить смертную казнь для преступников-террористов предлагает партия UKIP, которая в свое время стала инициатором Brexit. Об этом заявила член партии Дженис Эткинсон. Она подчеркнула, что решение о введении высшей меры должно приниматься жителями Британии. Поэтому UKIP будет настаивать на проведении референдума.

«Сегодня мы должны объявить, что смертная казнь будет возвращена за террористические преступления. Профилактика лучше лечения», — цитирует Эткинсон газета «Известия».

Вопрос о введении смертной казни за преступления, связанные с терроризмом, был поднят после трагедии в Манчестере. Напомним, вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт, который унес жизни 22 человек.