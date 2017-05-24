Лесные пожары в Забайкальском крае потушены

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Чита, 24 мая. Природные пожары, бушевавшие на территории Забайкальского края, к утру среды 24 мая были потушены.

Как сообщает «Газета.ru», еще сутки назад в регионе действовали пять лесных пожаров на территории почти 80 гектаров, однако в течение суток специалисты справились с огнем, кроме того, были локализованы все новые очаги возгораний.

«На восемь утра по местному времени среды 24 мая на территории лесного фонда Забайкальского края нет действующих лесных пожаров», — говорится в опубликованном сообщении регионального Минприроды.

«Пять лесных пожаров близ населенных пунктов локализованы на общей площади 157 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет», — уточили в ведомстве.