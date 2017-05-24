Пентагон не отказался от планов по размещению системы ПРО США в Польше

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Вашингтон, 24 мая. Пентагон не отказался от планов по размещению в населенном пункте Редзиково в Польше базы системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом на посвященном обнародованию проекта бюджета Агентства по ПРО брифинге заявил директор по операциям Агентства Гэри Пеннетт.

На создание базы в 2018 году Пентагон собирается потратить 90 млрд долларов. Объект будет оснащен зенитно-ракетным комплексом Aegis Ashore. Его переброска в Польшу, по словам Пеннетта, «идет по графику». Одна из баз американской системы ПРО с многоцелевым ЗРК Aegis Ashore в 2016 году поставлена на боевое дежурство в Румынии.

Ранее, Пентагон отчитался о готовности развернутой в Южной Корее системы ПРО THAAD к перехвату ракет. Издание Газета.ru сообщает, что первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предупредил о реальности угрозы таких комплексов на Корейском полуострове и в Европе для России и Китая.