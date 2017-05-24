Дмитрий Медведев рассказал о возможности снижения ставки по ипотечным кредитам

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о возможности снижения ставки по ипотеке до 6-7%. На встрече с самарским губернатором Николаем Меркушкиным он отметил, что состояние экономики позволяет двигаться по этому пути.

«Наша совместная задача — работать над снижением ставки. Мы все исходим из того и рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться», — подчеркнул глава правительства.

Ране глава Центоробанка РФ Эльвира Набиулина сообщила о том, что если исходить из того, что среднесрочная инфляция составит 4%, то к 2020 году Центробанк может понизить ключевую ставку примерно на два процентных пункта.

«Я исхожу из того, что среднесрочная инфляция будет около 4% и инфляционные ожидания населения снизятся соответствующим образом. Тогда к 2020 году наша ключевая ставка будет 6,5−7%», — отметила она.

Набиулина также добавила, что ставка, по которой основной финансовый регулятор будет выдавать кредиты банкам, зависит от того, в каком состоянии находится предприятие заемщика.

«Ставка будет определяться коммерческими банками, но в среднем, предполагаю, что она будет 9−10%», — рассказала Набиуллина.

В тоже время, по прогнозу главного аналитика «Промсвязьбанка» Дмитрия Монастыршина, в перспективе до 2020 года при стабильной инфляции около 4% и при дальнейшем улучшении ликвидной позиции банковского сектора можно ожидать снижения ставок по ипотеке до уровня 8,5−9%.

«Ниже этого порога ставки вряд ли опустятся», — пояснил он «Известиям».

По мнению специалистов, ставки уже достигли минимальных исторических уровней.

Так старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов тоже считает, что «в ближайшие два-три года мы можем увидеть ипотечные ставки на уровне 9% годовых», а перспективы дальнейшего снижения ставок будут зависеть от того, насколько значимым будет снижение ключевой ставки, от которой зависят все ставки в экономике и которую определяет Центобанк РФ.

«Уже сейчас ставки по ипотеке находятся на минимальных исторических уровнях, а их снижение в последние месяцы было скорее опережающим, в него уже были заложены некоторые ожидания по сохранению тренда на снижение ключевой ставки», — пояснил он.

Эксперты также сообщили о том, что существует тенденция приближения к европейскому стандарту ставки — на три процентных пункта выше уровня инфляции. Однако, по их мнению, снижения разрыва между ставкой и инфляцией пока не будет.

«Это связано с большими затратами по привлечению ресурсов. Они находятся примерно на уровне инфляции. Также есть расходы на содержание сети, обслуживание ИТ-систем, есть и другие затраты. По данным банкиров, снижение ставок по ипотеке может произойти в связи с развитием информационных технологий», — отмечают специалисты отрасли.

На встрече с премьер-министром России самарский губернатор проинформировал главу правительства о том, что ипотека является основным механизмом приобретения жилья в области.

«70% приобретаемого жилья — это ипотека», — сказал он.

При этом Меркушин отметил, что ставка по ипотеке снижается, однако ее уровень пока находится в районе 11%.

Как сообщила «Российская газета», добиться низких ставок по ипотеке можно уже сейчас. Благодаря реализации совместных с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) программ, которые действуют в ряде регионов России.

Так, По продуктам АИЖК установлены ставки от 10,25% при покупке жилья на первичном рынке и от 10,5% — на вторичном. Регионы могут снизить ставку, при сотрудничестве с АИЖК и дополнительно субсидировать ипотеку до 7-8%.

Сейчас взять жилищный кредит на таких условиях уже можно в Московской и Владимирской области. Новгородская область, также включенная в действие программы, предлагает льготные кредиты по ставке 8%. А Владимирская – 7%.

«АИЖК предоставляет регионам возможность льготного ипотечного кредитования как на первичном, так и вторичном рынке жилья. Гибкие условия программы позволяют региональным администрациям в зависимости от потребностей населения решать, на какое жилье распространить льготную ипотеку и каким категориям граждан ее предложить», — сообщил управляющий директор АИЖК Кирилл Захарин.

Сейчас подобную ипотечную программу планирует запустить и во многих других регионах, в самое ближайшее время — в Калининградской области, ЯНАО и Карелии.