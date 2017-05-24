Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына, как «сумасшедшего с ядерным оружием»

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Вашингтон, 24 мая. В американскую прессу просочились нелицеприятные высказывания Дональда Трампа по поводу своего северокорейского коллеги. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Сумасшедший с ядерным оружием», — именно так почти месяц назад глава Белого дома обозвал Ким Чен Ына в ходе телефонного разговора с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Разговор состоялся 29 апреля, и в основном крутился вокруг ситуации в КНДР, северокорейской ракетно-ядерной программы, ну и, конечно, вокруг личности вождя Ким Чен Ына.

К слову, Дутерте также не скупился на слова, заявив Трампу, что лидер КНДР «играет со своими бомбами, своими игрушками» и у него «проблемы с головой и однажды он может сойти с ума».

По словам Трампа, несмотря на то, что у Штатов огневой мощи в несколько десятков раз больше, в Вашингтоне не хотят использовать силу и надеются решить все спорные вопросы за столом переговоров.