Сирия новости 24 мая 07.00: САА наступает в провинциях Хомс и Алеппо, ИГ несет большие потери

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Сирия, 24 мая. САА наступает в провинциях Хомс, Алеппо, в пустыне Левантийской Бадии, ИГ* несет потери на всех фронтах. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наступает в районе между Восточным Каламуном в провинции Дамаск и Пальмирой в восточной части провинции Хомс, захватила район Аль-Ажузия в провинции Алеппо, наступает в пустыне Левантийской Бадии, отбила атаку террористов ИГ в провинции Хомс, 14 солдат САА погибло в схватках с ИГ возле элеваторов к востоку от Пальмиры.

Международная коалиция во главе с США: провела воздушную десантную операцию возле населенного пункта Аль-Букамаль в Дейр Эз-Зоре: 8 боевиков ИГИЛ* убито.

«Исламское государство»*: минирует деревню Хатония на западе Ракки, десятки боевиков ИГ были убиты и ранены в провинции Дамаск.

Курды: произвели минометный обстрел города Мареа на севере Алеппо, освобождают Ракку, проводят операции по обезвреживанию бомб и принимают меры для помощи беженцам, движущимся на север, бойцы SDF**** приближаются к плотине Баат, по пути освобождая деревни в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, со ссылкой на заявление лидера сирийской оппозиции Кадри Джамиля, переговоры между Дамаском и сирийской оппозицией в Женеве могут закончиться крахом. И это может серьезно усугубить проблемы безопасности в регионе и во всем мире, но это не означает, что весь мирный процесс рухнет. По словам Кадри Джамиля, женевский процесс является лишь одним из механизмов урегулирования ситуации в Сирии.

По сообщению информагентства Al-Masdar News, войска Башара Асада и союзников начали наступление против ИГ на территории между Восточным Каламуном в провинции Дамаск и Пальмирой в восточной части провинции Хомс. Более 1200 кв. км были освобождены от боевиков ИГ в результате этого наступления. Десятки боевиков ИГ были убиты и ранены.

Провинция Алеппо

Как сообщает информационный портал Al-Masdar News, элитные подразделения правительственных войск захватили район Аль-Ажузия, который состоит из «Второй фермы», деревень Мазрана, Киннавии, Расма аль-Хамам-аль-Гарби, Махсне и Аль-Джамилия.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter инфопортал Aleppo Media Center, отряды вооруженной оппозиции SDF произвели минометный обстрел города Мареа на севере Алеппо.

Провинция Хомс

По сообщению портала Al-Masdar News, агентство Amaq показало видео, на котором запечатлены 14 сирийских и палестинских солдат, погибших в схватках с ИГ возле элеваторов к востоку от Пальмиры.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter инфопортал NBC Nightly News со ссылкой на представители американского министерства обороны, сирийская авиация, а также наземный персонал, начали возвращаться на авиабазу «Шайрат», по которой в начале апреля нанесли удар США.

По сообщению портала Al-Masdar News, САА продолжает широкомасштабное наступление в пустыне Левантийской Бадии при поддержке Арабской партии таухидов, бригады имени имама Али и бойцов Движения Нуджабы. Сирийские вооруженные силы и бойцы отряда местной самообороны NDF****** установили контроль над несколькими военными пунктами и заброшенными базами.

Как сообщает агентство SANA, на востоке провинции Хомс военнослужащие Сирийской армии пресекли атаку террористов ИГ со стороны населенного пункта Умм-Сахридж в район Тлюль Аль-Хава. Большинство террористов уничтожено и ранено.

Военный источник сообщил, что военнослужащие и союзные силы выполнили несколько успешных операций против террористов ИГ в обширной зоне к юго-востоку от города Аль-Кариатен.

От террористических группировок освобождены: Джебаль Аль-Махасса, район Саванат Аль-Махасса, плотина Аль-Кариатен, Джебаль Аль-Ханзир, Тлюль Аль-Хадариат, Тлюль Аль-Амида, Теллет Умм Тувейкия, район Сахабат Аль-Машталь и железнодорожная станция.

По словам источника, все эти территории были зачищены от ИГ. Ликвидированы десятки боевиков, их оружие и техника.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed ) один из источников, международная коалиция во главе с США провела воздушную десантную операцию возле населенного пункта Аль-Букамаль в Дейр Эз-Зоре: 8 боевиков ИГИЛ убито.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter представитель коалиции США Бретт Макгурк, бойцы SDF с их поддержкой освобождают Ракку, проводят операции по обезвреживанию бомб и принимают меры для помощи беженцам, движущимся на север.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Afarin_Mamosta) один из курдских источников, Сирийская демократическая армия переименовали дамбу Баас в дамбу «Азади» (Свобода).

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Raqqa 24, мирные жители массово покидают деревню Хатония на западе Ракки, террористы ИГ закладывают там бомбы.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Gjoene) один из источников, бойцы SDF приближаются к плотине Баат, по пути освобождая деревни.

Ирак

По сообщению портала Al-Masdar News, 43 террориста ИГ было уничтожено иракскими вооруженными силами в западном Анбаре.

Как сообщает портал Al-Masdar News, прошлой ночью бойцы отрядов Народной самообороны освободили от террористов ИГ небольшой город Кайраван.

По неподтвержденным данным, ИГ взорвали заминированный автомобиль рядом со скоплением танков на Багдадском контрольно-пропускном пункте на северо-востоке от авиабазы «Аль-Син».

* Организация запрещена на территории РФ.