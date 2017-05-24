Мединский: Необходимо расширять пантеон национальных героев

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Москва, 24 мая. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что в России необходимо не только сохранять, но и расширять пантеон национальных героев. Развернутая статья на тему опубликована в «Известиях».

По мнению министра культуры, россияне почему то стесняются того, что в стране есть огромный пантеон героев, которых не надо выдумывать, а необходимо просто сохранить историческую память.

При этом глава Минкульта пояснил, что подразумевает под словом «пантеон»: «национальный пантеон — это не место захоронения, не «храм всех богов», а совокупность ярких людей, совершивших подвиги, которые живут в народной памяти».

По мнению Мединского в России незаслуженно забыли лейтенанта Алексея Береста, князя Скопина-Шуйского и воеводу Шеина, членов экипажа Гастелло, танковых асов Колобанова и Лавриненко.

«Каждая страна делает все, чтобы ее пантеон героев расширялся, и важно, чтобы героям Великой Отечественной войны также нашлось там место. России нужны герои», — резюмировал Владимир Мединский.