Правозащитники рассказали о гибели мирных жителей в результате рейда США в Йемене

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 24 мая. Рейд американских военных против террористов в Йемене привел к гибели пяти мирных жителей. Об этом со ссылкой на слова очевидцев сообщает правозащитная организация Reprieve.

Рейд проводился против террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена на территории России). Первоначально военные США сообщили о семи убитых террористах. Но по данным правозащитников, погибли два террориста и пять мирных жителей.

По словам очевидцев, первым погиб 70-летний почти слепой житель деревни Насер аль-Адхал, который вышел приветствовать американских военных. После этого между участниками рейда и местными жителями возник конфликт, который закончился гибелью еще четверых и ранением шести человек.

Также правозащитники сообщают, что звуки выстрелов американских военных предупредили членов «Аль-Каиды» об их приближении. В результате участникам рейда удалось уничтожить только двух террористов.