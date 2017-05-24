Прерванный полет: в Нью-Джерси при взлете у самолета загорелся двигатель

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Нью-Джерси, 24 мая. Более чем 100 пассажиров не успели вовремя добраться в Сан-Франциско из-за пожара в двигателе самолета в аэропорту Нью-Джерси.

Как пишет «Газета.ru», в воздушной гавани Newark Liberty во время взлета что-то пошло не так с лайнером Boeing 757, на борту которого находились 124 пассажира и 7 членов экипажа. Как сообщают местные СМИ, у самолета задымился правый двигатель.

В итоге был прерван не только отдельно взятый рейс, но и закрыта полностью воздушная гавань Нью-Джерси. К слову, самолет был оперативно потушен и отбуксирован в ангар. В результате ЧП один человек получил травму.

