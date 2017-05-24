Арестована угрожавшая жене премьер-министра Канады женщина

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Оттава, 24 мая. Полиция Канады арестовала местную жительницу Лизу Сеймур-Питерс за угрозы в адрес супруги премьер-министра страны. Об этом сообщает CBC News.

По данным агентства, женщина распространяла в Интернете угрозы в адрес супруги канадского премьера Софи Грегуар Трюдо. Но информация о том, в чем заключались угрозы и на каких ресурсах они были размещены, не разглашается.

В настоящее время Лизе Сеймур-Питерс предъявлены обвинения. До суда женщина отпущена на свободу. Ей запрещено участвовать в политических акциях и приближаться к Софи Грегуар Трюдо и ее семье ближе чем на 100 метров.