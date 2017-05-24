Стало известно, сколько продлится военное положение на юге Филиппин

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Манила (Филиппины), 24 мая. Военное положение в провинции Минданао, что на юге Филиппин, может продлиться год.

Как сообщает «Газета.ru», об этом заявил президент страны Родриго Дутерте, уточнив при этом, что будет очень рад, если порядок в регионе будет наведен гораздо раньше, например, в течение месяца.

Напомним, то военное положение в одной из провинций Филиппин было введено накануне после вооруженного столкновения армейских подразделений с одной из организаций, которая поддерживает запрещенную в РФ группировку ИГИЛ*.

В связи со случившемся Родриго Дутерте был вынужден прервать официальный визит в Россию. Напомним, что накануне состоялась встреча лидера Филиппин с Владимиром Путиным.

* Организация запрещена на территории РФ.