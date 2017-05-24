Социологи отметили рост финансовых аппетитов россиян

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Желаемый доход россиян в этом году вырос на 15% в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно данным социологов 2017 году среднестатистической российской семье из трех человек для «нормальной жизни» хотелось бы иметь доход 83 тысячи рублей в месяц.

«Нынешний показатель финансовых мечтаний достиг самой высокой отметки за все годы измерений. Если в предыдущие два года кризис отрезвил россиян, заставив отказаться от излишеств, то сегодня наши соотечественники опять повышают свои материальные запросы, ориентируясь на ощущаемый ими рост цен, который отличается от официальных показателей инфляции», — поясняют авторы опроса.

Превысили инфляцию

При этом исследователи отмечают, что только каждая шестая семья в России (17%) готова довольствоваться семейным бюджетом на трех человек в размере до 45 тысяч рублей. Почти две трети опрошенных (63%) претендуют на «нормальный» месячный доход на семью в размере от 45 до 120 тысяч. И каждая пятая семья хотела бы иметь в ежемесячном распоряжении для обеспечения «нормальной жизни» свыше 120 тысяч рублей.

«В текущем году по сравнению с предыдущими замерами финансовые аппетиты россиян несколько выросли», — показывают результаты опроса.

Так, если с 2016 года число россиян, которые хотели бы получать от 90 до 120 тысяч на семью, осталось почти неизменным, то количество жителей нашей страны, которые мечтают о доходе свыше 120 тысяч рублей, увеличилось более чем вдвое. Если год назад такой ответ давали 10% россиян, то на данный момент их число выросло до 22%.

«Рост финансовых аппетитов россиян составил 15%, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6%», — отмечают авторы исследования.

При этом расхождение между средним реальным — 71 800 рублей и желательным — 83 600 рублей семейным доходом достигло самой высокой отметки за все годы измерений.

Опрос проводился весной 2017 года. В нем приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет.

Отбросили скромность

«В текущем же году россияне забыли о скромности, и вновь пустили запросы о желаемых доходах в рост. Таким образом, нынешний показатель финансовых мечтаний достиг самой высокой отметки за все годы измерений. Разница же между средним желаемым и средним реальным доходами вновь стала ощутимой и составила 11 800 рублей», — показывают данные опроса.

В «Ромир» также добавили, что ранее пытались найти объяснение снижению финансовых аппетитов россиян.

«Тогда мы говорили о том, что причиной сближения значений материальных желаний и реальных зарплат стал даже не рост доходов, а переоценка ценностей на фоне кризиса. В трудные времена меняется стиль потребления, происходит переориентация на самое необходимое. Мечты уходят, запросы становятся приближенными к реальности», — пояснили социологи.

Однако в нынешнем году, отмечают они, несмотря на то, что средние реальные зарплаты даже немного сократились по сравнению с прошлым годом, запросы россиян, тем не менее, резко выросли.

«Вероятно, это можно объяснить сложившейся потребительской реальностью. Какие бы официальные цифры инфляции не приводили соответствующие ведомства, у простых граждан сложилось собственное ощущение от изменения цен в магазинах. Для большинства россиян прошедший год запомнился именно кризисом, тяжелым финансовым положением, ростом цен. Поэтому неудивительно, что сегодня они опять же реалистично оценивают свои материальные запросы, но теперь уже с учетом выросших цен на товары и услуги», — поясняют исследователи.

В исследовании представлены и результаты опроса по регионам. Согласно этим данным, только на Дальнем Востоке желаемые доходы и зарплаты почти совпали с точностью до 600 рублей. В остальных же округах эти цифры разнятся, причем, в некоторых регионах почти двукратно.

«Так, при среднем доходе на семью на Северо-Западном ФО в 60 тысяч рублей респонденты этого региона для «нормальной жизни» хотели бы иметь 101 тысячу рублей в месяц. Похожая разница между финансовыми запросами и реальностью наблюдается и в Приволжском округе – при среднем доходе на семью с 40 800 рублей жители регионы мечтают о 75 700 тысячах рублей для обеспечения «нормальной жизни». В Сибири и на юге страны разрыв между мечтами и реальностью составляет почти 1,8 раза. Немного меньше разница между запросами и реальными доходами в Центральном округе — 35% и на Урале — 43%», — отмечают авторы исследования.

Напомним, что ранее в Министерстве труда рассказали, что самый высокий средний оклад в России зафиксирован у сотрудников финансовой сферы. Меньше всего, по данным ведомства, получают сельхозработники.