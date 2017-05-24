Исполнитель теракта в Манчестере мог обучаться в Ливии

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Лондон, 24 мая. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди перед атакой посещал Ливию и мог пройти подготовку в тренировочном лагере боевиков. Об этом со ссылкой на друга погибшего террориста сообщает The Times.

«Он уехал в Ливию три недели назад и вернулся где-то несколько дней назад», — сообщил изданию школьный друг Абеди.

Также The Times сообщает, что полиция и разведслужбы Великобритании проверяют информацию о том, что подозреваемый в совершении теракта молодой человек мог проходить подготовку в тренировочном лагере в Ливии.

Напомним, в понедельник вечером на концерте Арианы Гранде в Манчестере произошел теракт, в результате которого погибли 22 человека, 120 человек получили ранения. В совершении атаки подозревают 22-летнего Салмана Абеди. Но по некоторым данным, террорист мог действовать не один. Издание Газета.ru сообщила о том, что премьер-министр Великобритании считает возможным причастность к теракту в Манчестере «группы лиц», а не террориста-одиночки.