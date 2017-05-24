Основной инстинкт: житель США с переломами рук и травмами 4 дня полз за помощью

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Огайо, 24 мая. Огромную волю к жизни продемонстрировал житель США, который получив переломы и повреждения, четыре дня полз за помощью.

Как сообщает «Газета.ru», некий 30-летний Джеральд Маскевич по непонятным пока причинам свалился в обрыв с крутого оврага, и при падении получил переломы рук, а также повреждения ног и груди,

При этом происшествие имело место быть еще в прошлый четверг 18 мая, а спасти бедолагу удалось лишь в понедельник 22 мая. Все это время американец буквально полз, пытаясь спасти свою жизнь.

Врачи говорят, что Маскевич родился в рубашке – дело в том, что сейчас в штате идут дожди, а по ночам бывает очень холодно, так что мужчина мог с легкостью погибнуть от переохлаждения.