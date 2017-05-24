Полицейских в Мексике отстранили от работы из-за неоказания помощи Макееву

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Канкун (Мексика), 24 мая. Сразу 20 стражей правопорядка были временно отстранены от работы в Мексике из-за того, что не оказали помощь россиянину Алексею Макееву.

Как сообщает «Газета.ru», полицейские на прошлой неделе не стали вмешиваться в конфликт между скандальным гражданином России и местными жителями, и покинули место происшествия.

Напомним, что в Канкуне около сотни мексиканцев окружили дом Макеева и напали на россиянина, который получив тяжелые травмы, попал в больницу. При этом также был ранен один из нападавших, который позже скончался.

Дело в том, что россиянин получил скандальную известность после того, как стал снимать и выкладывать в Сеть видео, на которых всячески оскорблял жителей Мексики, при этом сопровождая ролики демонстрацией нацистской символики.