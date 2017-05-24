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Катар объявил о взломе сайта национального информагентства QNA

Катар объявил о взломе сайта национального информагентства QNA

5:23  24 Мая 2017
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Катар объявил о взломе сайта национального информагентства QNA

Доха, 24 мая. Власти Катара объявили о взломе сайта национального информационного агентства QNA, сообщает France Press.

По данным агентства, неизвестные хакеры внесли изменения в размещенный на сайте QNA текст выступления эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани на торжественной церемонии выпуска офицерских курсов.

После взлома в речи эмира появились высказывания о различных деликатных вопросах, относительно ситуации в ближневосточном регионе. В частности, движение ХАМАС названо законным представителем палестинского народа, а Иран гарантом стабильности и безопасности в регионе. Позже представители национального информагентства опровергли информацию о том, что размещенное на их сайте заявление принадлежат эмиру Катара.

«Распространенное на сайте агентства выступление эмира Катара является недействительным. Сайт QNA был взломан», — цитирует слова представителя QNA агентство.

Алексей Громов
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