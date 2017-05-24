Катар объявил о взломе сайта национального информагентства QNA

В Избранное

Скопировать

Доха, 24 мая. Власти Катара объявили о взломе сайта национального информационного агентства QNA, сообщает France Press.

По данным агентства, неизвестные хакеры внесли изменения в размещенный на сайте QNA текст выступления эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани на торжественной церемонии выпуска офицерских курсов.

После взлома в речи эмира появились высказывания о различных деликатных вопросах, относительно ситуации в ближневосточном регионе. В частности, движение ХАМАС названо законным представителем палестинского народа, а Иран гарантом стабильности и безопасности в регионе. Позже представители национального информагентства опровергли информацию о том, что размещенное на их сайте заявление принадлежат эмиру Катара.