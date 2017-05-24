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Происшествия
Шесть горняков погибли в результате затопления шахты на севере КНР

Шесть горняков погибли в результате затопления шахты на севере КНР

5:11  24 Мая 2017
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Шесть горняков погибли в результате затопления шахты на севере КНР

Тайюань (КНР), 24 мая. Как минимум шесть человек погибли в результате затопления угольной шахты в провинции Шаньси, что на севере Китая.

Как сообщает «Газета.ru», по данным местных СМИ поступает информация, что заблокированными под землей некоторое время были также пять горняков, однако их удалось спасти.

В настоящее время выживших осматривают врачи, а на месте ЧП на шахте началось расследование причин, приведших к трагедии, затоплению забоев и человеческим жертвам. Напомним, что авария на шахте в Поднебесной случилась в ночь на 22 мая.

Алексей Громов
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