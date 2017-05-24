Стали известны сроки выборов в учредительное собрание Венесуэлы

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Каракас, 24 мая. Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы, которому предстоит решить вопрос об изменении государственного строя в стране, могут пройти уже в июле текущего года. Об этом заявила глава национального избирательного совета Тибисай Лусена.

Документ о начале процедуры созыва национального учредительного собрания ранее подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро. В нем определяется порядок выборов членов собрания, которое должно пересмотреть основы государственного устройства страны.

Ранее против созыва учредительного собрания высказалась генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас и два судьи Верховного суда страны: Марисела Годой и Данило Мохика. Также против инициативы президента выступила Национальная ассамблея Венесуэлы. Вместо созыва учредительного собрания депутаты оппозиционного блока «Круглый стол демократического единства» предложили провести референдум, который покажет, хотят ли граждане страны изменения конституции или смены национального лидера.

Напомним, с начала апреля в Венесуэле не прекращаются массовые протесты против ограничения полномочий Национальной ассамблеи страны. Сообщается о 55 погибших и сотнях получивших ранения в ходе уличных акций протеста.