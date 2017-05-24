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Экономика
ЦБ может сделать ОСАГО для опытных водителей более дешевым

ЦБ может сделать ОСАГО для опытных водителей более дешевым

4:41  24 Мая 2017
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ЦБ может сделать ОСАГО для опытных водителей более дешевым

Москва, 24 мая. Центробанк предложил поставить стоимость полисов ОСАГО в зависимость от возраста и стажа водителей. Об этом со ссылкой на разосланный регулятором страховщикам проект указания сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЦБ предлагает сделать ОСАГО более дорогими для начинающих автолюбителей, и более дешевыми для опытных водителей. Наибольший коэффициент 1,8 получат все водители в возрасте от 16 до 21 года, а также автолюбители 25 — 29-летнего возраста со стажем вождения до года и 22 — 24-летние автолюбители с опытом вождения менее четырех лет.

Наименьший коэффициент 0,66 могут применять для автолюбителей старше 49 лет и со стажем вождения свыше 14 лет.

#россия
Виталий Малясев
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