Проживающая в США китаянка передавала КНР космические технологии

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Вашингтон, 24 мая. Проживающая в штате Калифорния уроженка КНР арестована в США за передачу Китаю космических технологий. Об этом говорится в распространенном Минюстом США сообщении.

Задержана 32-летняя жительница калифорнийского города Помона Сы Чэнь. Помимо передачи секретных технологий женщину обвиняют в отмывании денег, лжесвидетельстве и преступном сговоре.

По мнению следствия, Сы Чэнь с марта 2013 года по декабрь 2015 года приобретала и отправляла в КНР оборудование, используемое в оборонной и космической промышленности. При этом женщина не имела соответствующей лицензии и использовала поддельные документы.

Минюст США отмечает, что рассмотрение дела Сы Чэнь в суде пройдет на следующей неделе.