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Политика
Экс-директор ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы в США

Экс-директор ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы в США

4:07  24 Мая 2017
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Экс-директор ЦРУ заявил о вмешательстве России в выборы в США

Вашингтон, 24 мая. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о вмешательстве России в президентскую компанию во время выборов в 2016 году, сообщает Reuters.

Директор ЦРУ заявил, что летом 2016 года обсуждал вопрос предполагаемого вмешательства России в выборы в США с главой ФСБ Александром Бортниковым. После этой беседы Бреннану «стало ясно», что вмешательство имело место.

Напомним, это не первое заявление о вмешательстве России в выборы в США, которое не подкреплено доказательствами. Обвинения в связях с Москвой также выдвигались в адрес команды президента США Дональда Трампа.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава Белого дома намерен нанять сторонних юристов для участия в расследовании дела о вмешательстве Кремля в выборы в США и для оказания команде президента юридической помощи.

#россия #сша #трамп
Алексей Громов
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