Лукьянов о России, Украине, Евросоюзе: У многих наступила фаза смотрения внутрь себя (ФАН-ТВ)

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Сегодня Европейский Союз переживает настоящую многоуровневую трансформацию: социальная, политическая и экономическая ситуация меняется как внутри стран, так и на уровне всего Союза. Эксперты даже говорят об исчерпанности самой интеграционной модели и необходимости ее глубокой ревизии. О том, как в таких условиях институты Евросоюза видят свое объединения на международной арене, и что это означает для России, мы поговорили с директором по научной работе Фонда клуба «Валдай» Федором Лукьяновым.

– Евросоюз стоит на пути глобальных перемен, об этом говорят практически все эксперты. Разве что мнения расходятся относительно того, какими именно могут быть в дальнейшем эти перемены. Что вы думаете об этом? И если взять BREXIT, обречен ли Евросоюз на дальнейший постепенный развал?

– Нет, я не думаю, что Евросоюз обречен раз развал. В определенной степени BREXIT подтолкнул процессы, которые были необходимы, процессы переосмысления устройства. Уход Великобритании – это очень серьезное изменение, прецедент выхода существенный, но это не означает, что будет «эффект домино». То, что мы наблюдаем сейчас в политическом ландшафте Европы, – это, скорее, адаптация к новой ситуации. И дальнейшей волны евроскептических сил, как многие опасались после BREXIT и после Трампа, не происходит. Скорее наоборот, эффект был несколько отрезвляющий. То есть, мы видим в Австрии, Нидерландах, во Франции те силы, которые могли бы на этом подняться, но они скорее или потеряли, или, во всяком случае, не набрали новых. Так что в этом плане Европейский Союз продолжает оставаться для большинства стран-членов, кроме Великобритании, безальтернативной рамкой. Но то, что эта рамка должна как-то сама по себе меняться, все понимают.

И всё, конечно, зависит от Германии, какую позицию займет Германия, как Берлин представляет себе будущее ЕС, а это, наверное, начнет кристаллизоваться после осенних выборов, когда, вероятнее всего, никаких изменений не будет, Меркель останется канцлером.

– Насколько реализуема, на ваш взгляд, концепция внешней политики Евросоюза, которая была принята не так давно, и какое место в ней будет занимать Россия?

– Так часто бывает, что концепция устаревает уже в момент ее опубликования или сразу после. Евросоюз сейчас на обозримый период никакого дальнейшего расширения, будь то вступление новых стран-членов или экспансия наподобие той, что была на Украину, не будет осуществлять. Это не пользуется поддержкой населения, политики заняты, в первую очередь, решением внутренних проблем. Крайне не понятна и не ясна ситуация с США в отношениях: в этом плане фаза такого сосредоточения, смотрения внутрь себя, безусловно, наступила. В Европе нет никакого аппетита на прием сильно проблемных стран, каковыми является большинство балканских государств, которые еще остаются вне – нету желания. Вот здесь, как раз, найдет ли Евросоюз какую-нибудь форму косвенного попечительства, или вообще он будет дистанцироваться? А это очень опасно, потому что – что будет происходить в этом наполненном противоречиями регионе без внешнего патроната, просто не понятно.

– Как вы оцениваете будущее евроинтеграции Украины?

– Нет, ну, будущее евроинтеграции Украины в смысле того, что Украина куда-то вступит, – такого будущего просто нет. Украину никуда не приглашают, я подозреваю, что на очень длительный исторический период вперед нынешние достижения – это после долгих мытарств и проволочек Европейский Союз, наконец, согласился дать украинским гражданам безвизовые краткосрочные поездки в Европу. Это, я думаю, пик этой самой евроинтеграции надолго вперед. Украина даже в лучшие времена, когда, так сказать, был драйв, был энтузиазм со стороны европейцев Украину притянуть к себе, оторвать от России, – даже тогда никто никогда не говорил о ее членстве. Сейчас об этом говорить даже просто смешно.

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– Вы сегодня беседовали с Натали Точчи, специальным советником Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам, политике безопасности Федерики Могерини. Каковы ваши впечатления от этого разговора?

– То, что она сказала, подтверждает некоторые экспертные ощущения, в частности, поворот Евросоюза к гораздо более сосредоточенной на себе и неэкспансивной политике. Это было сказано открыто и четко. Какого-то очевидного, понятного развития отношений с Евросоюзом у нас сейчас не просматривается. Но, в общем, сейчас трудно это ожидать, учитывая, что в самом Евросоюзе все неопределенно, Трансатлантические отношения неопределенны, да и Россия, в общем-то, вступила на некую новую стезю. То есть, мне кажется, нам надо понять, что эпоха нашей внешнеполитической деятельности, которая была до последнего времени, до 2016 года, до прихода Трампа и всех этих изменений, закончилась. То, как мы решали свои локальные и международные вопросы, можно по-разному оценивать: кому-то нравится, кому-то нет, но это была определенная модель, она закончилась. Все изменилось.

России тоже предстоит для себя много решать. В том числе, вопрос о необходимости сосредоточиться на решении внутренних проблем, которых у нас немало, – он, на мой взгляд, стоит очень остро. Потому что, если все поворачиваются в себя, начиная с Америки, то мы вряд ли сможем компенсировать свои внутренние слабости внешней активностью. На мой взгляд, у нас как не было понятной и внятной модели социально-экономического развития, так ее и нету. Дискуссий много, но они какие-то такие повторяющиеся, все время по одному кругу ходят. Ощущается некоторое исчерпание эпохи, которая определялась, если сказать резко, желанием реванша. С 1991 года Россия жила с чувством, что мы провалились очень серьезно, и надо доказать, что это была случайность. Доказали во многих отношениях, особенно в международном статусе, но сейчас все, уже апеллировать к тому периоду бессмысленно, потому что, например, все наши традиционные обращения и мантры относительно того, как несправедливо с Россией обошлись после Холодной войны, вполне обоснованы. Просто если раньше их хотя бы слушали и с ними спорили на Западе, не соглашались, у меня такое ощущение, что сейчас приходит поколение политиков, которым это просто не интересно. Мне какая разница, как с вами обошлись? В таком смысле, разумный или не очень разумный эгоизм. Это значит, что нам нужны какие-то другие подходы, в том числе и внутренние. То есть, нельзя прокручивать эту самую машинку, что мы вернулись, восстановились. Ну, восстановились, дальше что? Картина будущего отсутствует. Она не только у нас отсутствует, это общая проблема, но в нашем случае это остро необходимо.

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