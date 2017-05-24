Меланья Трамп поставила мужа в неловкое положение, опять отказавшись взять его за руку

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Рим, 24 мая. Первая леди США Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку во время прибытия президентского самолета в столицу Италии. Неловкий момент запечатлен на размещенном в сервисе YouTube видео.

На записи видно, как президент США Дональд Трамп пытается взять супругу за руку. Но Меланья игнорирует жест мужа и поправляет волосы.

Ранее издание Газета.ru сообщило, что Дональд Трамп прибыл в Рим из Израиля для встречи с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. Из столицы Италии президент США должен отправиться в Брюссель для переговоров с лидерами стран участниц НАТО и членов Евросоюза.