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Весь мир
Подсветку на Эйфелевой башне погасили в знак траура по погибшим в Манчестере

Подсветку на Эйфелевой башне погасили в знак траура по погибшим в Манчестере

3:57  24 Мая 2017
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Эйфелева башня

Париж, 24 мая. Подсветка Эйфелевой башни была погашена ровно в полночь по парижскому времени в знак траура по жертвам теракта, произошедшего в британском Манчестере. 

В то же время были погашены огни освещения и на 210-метровом небоскребе «Монпарнас». Таким образом Париж почтил память жертв теракта. 

Тушить огни на Эйфелевой башни в память о погибших в терактах стало в Париже уже печальной традицией. Так было сделано после терактов во Франции ноября 2015 года и в декабре 2016 года в знак памяти по погибшим в сирийском городе Алеппо, а затем - чтобы почтить память жертв терактов в Лондоне, Стокгольме и Санкт-Петербурге.

Освещение же башни «Монпарнас» было выключено в Париже в траурный день в первый раз. В среду во всей Франции в знак траура приспустят флаги на всех государственных учреждениях.

Однако, все концерты и другие общественные мероприятия в столице не будут отменены.

«Это наш способ показать террористам, что мы не сломлены и не сдаемся, и что наш образ жизни им не удастся нарушить. Это наилучший из всех ответов, которые мы можем дать тем, кто в своих действиях руководствуется фанатизмом и ненавистью к людям», — сказала мэр Парижа Анн Идальго.

 

#париж #траур #эйфелева башня
Олег Сорокин
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