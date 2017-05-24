Подсветку на Эйфелевой башне погасили в знак траура по погибшим в Манчестере

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Париж, 24 мая. Подсветка Эйфелевой башни была погашена ровно в полночь по парижскому времени в знак траура по жертвам теракта, произошедшего в британском Манчестере.

В то же время были погашены огни освещения и на 210-метровом небоскребе «Монпарнас». Таким образом Париж почтил память жертв теракта.

Тушить огни на Эйфелевой башни в память о погибших в терактах стало в Париже уже печальной традицией. Так было сделано после терактов во Франции ноября 2015 года и в декабре 2016 года в знак памяти по погибшим в сирийском городе Алеппо, а затем - чтобы почтить память жертв терактов в Лондоне, Стокгольме и Санкт-Петербурге.

Освещение же башни «Монпарнас» было выключено в Париже в траурный день в первый раз. В среду во всей Франции в знак траура приспустят флаги на всех государственных учреждениях.

Однако, все концерты и другие общественные мероприятия в столице не будут отменены.

«Это наш способ показать террористам, что мы не сломлены и не сдаемся, и что наш образ жизни им не удастся нарушить. Это наилучший из всех ответов, которые мы можем дать тем, кто в своих действиях руководствуется фанатизмом и ненавистью к людям», — сказала мэр Парижа Анн Идальго.