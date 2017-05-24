США сократят расходы на операцию в Афганистане и увеличат на операцию в Сирии и Ираке

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Вашингтон, 24 мая. Во внесенном Белым домом в конгресс США законопроекте о бюджете Пентагона на 2018 финансовый год (начинается 1 октября), сокращены расходы на операцию в Афганистане и увеличены на операцию в Ираке и Сирии.

В проекте бюджета заложено увеличение на 1,1 млрд долларов финансирования операции «Непоколебимая решимость», которую США проводит в Сирии и Ираке. Общий объем расходов на ее проведение в 2018 финансовом году может достигнуть 13 млрд долларов.

Финансирование проводимой в Афганистане операции «Страж свободы» составит 45,9 млрд долларов. В текущем году на нее выделено 46,2 млрд долларов.

Также в проекте бюджета военного ведомства США не предусмотрены отчисления в фонд борьбы с террористической организацией ИГИЛ* (запрещена на территории России). В текущем году фонд получил от Соединенных Штатов 2 млрд долларов.

Напомним, проект бюджета военного ведомства США должен получить одобрение верхней и нижней палат конгресса, после чего он поступит на подпись к главе Белого дома.

* Организация запрещена на территории РФ.