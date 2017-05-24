В третий раз Лондон ввел высший уровень террористической угрозы

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Лондон, 24 мая. Правительство Великобритании после теракта в Манчестере приняло решение о повышении уровня террористической угрозы до максимального, «критического» уровня. Об этом сообщила премьер-министр Британии Тереза Мэй после экстренного совещания с членами кабинета.

Это третье за всю историю Великобритании повышение уровня террористической угрозы до максимума. Правительство надеется, что столь серьезные меры введены ненадолго. Напомним, что ранее «критический» уровень устанавливался максимум на четыре дня.

Несмотря на теракт 2013 года, когда двое террористов убили в Лондоне военнослужащего Ли Ригби и теракт в марте 2017 года у парламента, британские власти долгое время отказывались от повышения уровня террористической угрозы, который еще летом 2014 года был установлен на уровне «серьезный».

На данный момент неизвестно, что именно сейчас послужило причиной повышения уровня. Количество ли жертв в Манчестере или развединформация о готовящихся новых терактах, но премьер-министр Мэй решительно выступила за усиление мер безопасности.

«В связи с терактом в Манчестере было принято решение повысить уровень террористической угрозы с серьезного до критического… Это означает, что теракты не только возможны, но и неизбежны. Это означает, что во многих ключевых местах полицейских заменят военные», — заявила Тереза Мэй.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон одобрил привлечение военных к обеспечению безопасности в стране.

В свою очередь, мэр Лондона Садик Хан призвал горожан проявлять бдительность и сообщил, что на улицах Лондона в самое ближайшее время появится много полицейских и военных.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что он надеется на то, что уровень террористической угрозы будет сохраняться на максимальной отметке недолго.