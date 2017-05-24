Путин встретится с президентом Македонии и спецпосланником Южной Кореи

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Москва, 24 мая. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречи с главой Македонии Георге Ивановым и спецпосланником президента Южной Кореи Сон Ен Гилем.

Ожидается, что президент России на встрече с македонским коллегой обсудит вопросы развития двусторонних отношений и затронет тему ситуации на Балканах. Ранее Газета.ru сообщала, что президент Македонии Георге Иванов во время визит в Россию получит премию имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от Фонда единства православных народов.

По словам специального посланника нового президента Южной Кореи, он собирается обсудить с российским президентом экономическое сотрудничество двух стран и вопрос урегулирования ядерной проблемы с Северной Кореей. В частности Сон Ен Гиль сообщал, что Сеул готов к более тесному сотрудничеству с Россией в Северо-Восточной Азии, в том числе в сфере энергетики. Также во время встречи будет поднят вопрос о визите нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию.