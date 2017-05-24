США не намерены увеличивать число войск в Ираке, Сирии и Афганистане

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Вашингтон, 24 мая. Пентагон не намерен увеличивать численность войск в Сирии, Ираке и Афганистане. Это следует из представленного проекта бюджета Минобороны США на 2018 финансовый год, который начинается с 1 октября.



Исходя из приведенных в документе данных, число военнослужащих, принимающих участие в операции «Непоколебимая решимость», останется неизменным — 5765 человек. США вместе с союзниками в Ираке и Сирии проводит эту операцию против ИГ*, начиная с 2014 года.

Число военнослужащих, участвующих в операции «Страж свободы», которая проводится в Афганистане против боевиков ИГ и движения «Талибан», планируют несколько уменьшить — с 8674 до 8448 человек.

Примерно на 4 тысячи Пентагон намерен сократить число военнослужащих, задействованных в поддержке всех зарубежных военных операций США, включая действия в Европе.

* Организация запрещена на территории РФ.